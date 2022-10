Queen пуснаха песен с гласа на Фреди Меркюри, изгубена преди 30 години

Кадър Карл Лендър

Докато ровеха в архивите си Брайън Мей и Роджър Тейлър от Queen откриха ценна находка - отдавна изгубен запис на нечувана досега песен с участието на покойния Фреди Меркюри.



Това е първият път, в който чуваме Фреди Меркюри за първи път от осем години насам, когато в албума Forever бяха включени три нечувани до този момент песни.



Парчето е озаглавено Face it Alone и е записано по време на сесия през 1988 г. за албума им The Miracle. Албумът съдържа песни като The Invisible Man и Was It All Worth It, а „Face it Alone“ определено е изваяна от същата материя, предаде Днес.бг.



Песента излезе на преден план, когато продуцентският и архивен екип на Queen се върнаха към записите на The Miracle, за да го преиздадат по-късно през годината. За феновете това откритие със сигурност е неочаквано удоволствие.



Коментирайки откритието, Браян Мей сподели: "Щастлив съм, че нашият екип успя да намери тази песен. След всичките тези години е страхотно да ни чуя и четиримата. Да, Джон Дийкън също е там, работи в студиото върху страхотна идея за песен, която така и не беше завършена... досега."



Роджър Тейлър добавя: "Бяхме забравили за тази песен, но ето я, това малко бижу. Страхотно е, истинско откритие. Това е много страстно парче."