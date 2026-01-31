RADIOPLAY MEDIA организира мащабно бизнес парти с подкрепата на КУБ

Международната корпорация КУБ, която развива проекти за недвижима собственост по крайбрежието на Варна, стана генерален спонсор на партито на RADIOPLAY MEDIA, което се проведе в The Brick Port на Морската гара. За това съобщиха от корпорацията на своя уебсайт.

Събитието, едно от първите значими музикални прояви за годината в града, обедини представители на местния бизнес, топ мениджъри, както и партньори и приятели на RADIOPLAY МЕDIA. От КУБ посочват, че партито се е превърнало в платформа за обмен на мнения и обсъждане на приноса към развитието на градската бизнес и културна среда.

Най-отличителната част от програмата беше участието на легендарната група Culture Beat, известна с глобалния хит „Mr. Vain“, който през 1993 година оглавява музикалните класации в редица европейски държави и утвърждава групата като един от символите на танцувалната сцена на 90-те години.

„КУБ Корпорация винаги с удоволствие подкрепя събития, които допринасят за развитието на културната среда и за изграждането на приятелски връзки между представителите на българския бизнес. Благодарим на RADIOPLAY MEDIA за първото ярко културно събитие през 2026 година и за възможността да бъдем част от него“, отбелязаха от КУБ.

