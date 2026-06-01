РДНСК-Варна за Баба Алино: Уведомихме Община Варна още през 2024 г.

Снимка: Булфото

Проверка, която установява строителни дейности в местността Баба Алино, е извършена още през юни 2024 г. Община Варна и район "Приморски" бяха уведомени, но въпреки последвалите сигнали и проверки строителството на комплексът не беше преустановено. Това каза за Радио Варна директорът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК - Варна) Кирил Москов.

По думите му до 2024 г. в дирекцията не са постъпвали сигнали за случващото се в района. Първият сигнал е бил свързан със сеч и строителни дейности, след което инспектори на строителния контрол са извършили проверка на място.

Констатирахме строителни дейности и уведомихме кмета на община Варна и кмета на район "Приморски", тъй като строежите са от категории, за които те са компетентният орган, обясни Москов.

При проверката са били установени между пет и шест строежа в различна степен на завършеност, посочи той.

Обектите попадат в четвърта и пета категория строежи, което означава, че контролът върху тях се осъществява от общинската администрация, а не от РДНСК, обясни директорът на РДНСК - Варна.

Москов посочи, че през следващите месеци и години е водена активна кореспонденция с община Варна. Първоначално сигналът е бил препратен към район "Приморски", а впоследствие и районната администрация е потвърдила констатациите за извършвани строителни дейности.

В периода между 2024 и 2026 г. РДНСК е изпратила приблизително шест-седем писма до общината по случая. Част от сигналите са постъпили и от други институции, сред които Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство и Инспекцията по труда. Получени са и сигнали от граждани.

Въпреки множеството сигнали строителството в местността не е било спряно.

През 2025 г. поискахме информация за предприетите действия. Получихме писмо от септември 2025 г., в което Община Варна ни уведомява, че е издала заповед за спиране на строежи в района, каза Москов.

По думите му обаче изпълнението на тази заповед е задължение на органа, който я е издал.

Сериозно препятствие пред контролните органи се оказва достъпът до терена. Москов потвърди, че както служители на РДНСК, така и представители на община Варна са били възпрепятствани да извършват проверки.

Територията се охраняваше. Имаше проблем с достъпа както за нашите служители, така и за служителите на общината, каза той.

Въпреки ограничения достъп инспекторите са успели да документират строителните дейности чрез снимков материал и да установят наличието на строежи в различен етап на изграждане.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!