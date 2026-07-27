РИОСВ – Варна помогна за спасяването на три млади щъркела в село Полковник Свещарово

Снимки: МОСВ

Експерти от РИОСВ – Варна организираха спасителна акция за три млади бели щъркела след постъпил сигнал от кмета на село Полковник Свещарово, община Добричка, за паднало щъркелово гнездо с три малки птици. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Инцидентът е вследствие на влошените метеорологични условия и силната буря, при която платформата, върху която е било изградено гнездото, не е издържала и се е срутила. В спасителната акция се включиха експерти от РИОСВ – Варна, Центъра за защита на природата и животните – Добрич, ЕРП Север и представители на местната власт.

След извършения преглед на място от ветеринарен лекар е установено, че две от младите птици са в добро здравословно състояние. Те са обезпаразитени и опръстенени. С помощта на специализирана техника, осигурена от ЕРП Север, е монтирана нова платформа, върху която гнездото е възстановено, а двете щъркелчета са върнати безопасно в него.

Третото щъркелче е с тежка фрактура на крака. То е транспортирано за лечение в Центъра за защита на природата и животните – Добрич, където е успешно оперирано и предстои възстановяването му.

Най-радостният момент от спасителната акция настъпи веднага след възстановяването на гнездото, когато родителската двойка се завърна и започна да храни малките си. Това е най-доброто доказателство, че положените усилия са дали резултат и семейството е получило шанс да остане заедно, посочват от МОСВ.

Редактор "Екип на Петел",

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