Кадър БНТ

РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка. Днес на място в предприятието са влезли експерти на регионалната екоинспекция с цел поетапното спиране и последващо пломбиране на съоръженията за производство на ПДЧ, предава БНТ.

От пресцентъра на РИОСВ съобщиха, че от страна на дружеството не е оказано съдействие, с което реално се възпрепятства изпълнението на наложената принудителна административна мярка по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Основните доводи, че спирането на инсталацията не се допуска при минусови температури с цел предотвратяване на запалвания, замръзвания и повреди на съоръженията не са приети като достоверен аргумент от експертите на РИОСВ – Велико Търново.

В тази връзка инспекцията сезира Районна прокуратура - Велико Търново и Окръжна прокуратура - Велико Търново за предприемане на действия по компетентност, с оглед прилагане на необходимите действия от страна на контролния орган за безопасно спиране на линията за производство на плочи от дървесни частици в изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за налагането на принудителна административна мярка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!