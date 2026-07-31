РИОСВ: Нивото на езерото Сребърна се поддържа независимо от критично ниските нива на река Дунав

Снимка: Petel.bg

Нивото на езерото Сребърна в резервата „Сребърна“ се поддържа, въпреки критично ниските нива на река Дунав, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе.

По информация на екоинспекцията към момента вода постъпва от Западния канал към водното огледало „Драгановата локва“, а оттам – към централната част на езерото. На заседание на кризисния щаб е отчетено, че с помощта на двата хидропомпени агрегата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в резервата са подадени над един милион кубически метра вода.

От РИОСВ посочват, че продължава спадът на нивото на водата в канала, който свързва остров Девня – част от резервата, с брега на Дунав, предава БТА. Това затруднява препомпването, тъй като съоръженията засмукват пясък и се налага периодично да бъдат спирани. За осигуряване на водоподаването с багер се прокопават канали в пясъчните наноси, по които водата достига до страничния ръкав.

Миналата година „Водоснабдяване и канализация“ – Русе изгради две линии от твърди полиетиленови тръби, които сега са удължени от служители на водоснабдителното дружество в Силистра, за да достигат по-близо до засмукващите глави на помпите.

От инспекцията допълват, че в момента във водните площи на езерото и по брега на Дунав се наблюдават множество лебеди, гъски, чапли, рибарки, блестящи ибиси и къдроглави пеликани, при които е започнал скиталческият период.

Според РИОСВ препомпването осигурява жизненоважни свежи води за езерната екосистема, като едновременно с това в езерото постъпва и новоизлюпен рибен материал, който е основен хранителен ресурс за водолюбивите птици. Работата на терен продължава.

Настоящата операция се извършва в рамките на частичното бедствено положение, обявено на 14 юли на територията на Поддържан резерват „Сребърна“, чийто срок впоследствие беше удължен с още 30 дни. Подобна ситуация имаше и през миналата година, когато заради продължителното маловодие на река Дунав също беше организирано аварийно прехвърляне на вода към езерото.

Редактор "Екип на Петел",

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