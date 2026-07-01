РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха заради пожара до Банкя

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След получен сигнал за възникнал пожар на площадка за дейности с отпадъци на „Екобулсорт“, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София незабавно изпрати експертен екип на място.

Към момента няма данни за засегнати територии извън площадката на завода и не са установени превишения на показателите за качество на атмосферния въздух. Дейностите по овладяване на пожара продължават.

Големият пожар избухна в база за преработка на отпадъци край София. Към момента не се съобщава за пострадали работници, тъй като те са били евакуирани още при разрастването на огъня.

Повече от два часа и половина екипи на пожарната се борят с пламъците. На място работят осем противопожарни екипа. Малко преди включването на живо в района е валял силен дъжд, който е подпомогнал пожарникарите в овладяването на огнената стихия.

По първоначална информация пожарът е възникнал около 16:30 часа. Работниците първоначално са направили опит сами да потушат огъня с пожарогасители, но не са успели. Впоследствие е подаден сигнал до Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите на управителя на базата пожарът е възникнал след разтоварване на сепариращата машина върху купчина отпадъци. След неуспешния опит за потушаване на пламъците със средства на място е потърсена помощ от пожарната.

Вятърът духа от изток на запад, което предпазва жилищния квартал от обгазяване, тъй като пожарът се намира западно от него. Въпреки това гражданите се призовават да бъдат внимателни. При задимяване се препоръчва да не отварят прозорците на домовете си, да ограничат излизанията навън, а при необходимост да използват маска или плътен шал.

Движението в района на пожара остава блокирано и се очаква ограничението да остане в сила до окончателното потушаване на огъня. Осемте екипа на пожарната продължават работа на място, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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