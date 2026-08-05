РИОСВ-Варна: Има нарушения при управлението на строителни отпадъци от бившия радиозавод „Черно море“

Снимка РИОСВ-Варна

Проверки на Регионалната инспекция по околната среда и водите са установили нарушения, свързани с разрушаването на сгради и управлението на строителни отпадъци на територията на бившия радиозавод „Черно море“ във Варна. Това става ясно от отговор на Министерството на околната среда и водите по повод питане от народен представител, научи Moreto.net.



Според информация от MOСВ при проверки през 2024 и 2025 година са установени значителни количества строителни отпадъци в имоти, собственост на дружествата „Берия“ ООД и „Берия-1“ ООД.



При първата проверка, извършена след сигнал за замърсяване на въздуха с прах вследствие на събаряне на сгради, инспекторите са установили наличие на строителни отпадъци, но не са били представени необходимите документи като разрешение за събаряне, договор с изпълнител и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).



В последваща проверка през август 2025 година е установено наличие на строителни отпадъци и частично разрушена сграда в единия от имотите. За част от извършените дейности не са били представени документи, доказващи кой е извършил премахването, транспортирането и последващото третиране на отпадъците.



По данни на РИОСВ-Варна прогнозните количества строителни отпадъци са над 1300 тона за два от имотите.



От представените документи е доказано предаване на 42 тона бетон за последващо третиране на регионалното депо за неопасни отпадъци в село Въглен, община Аксаково. За останалите количества не са били предоставени пълни доказателства за движението и крайното им третиране.



Заради неизпълнение на дадени предписания на „Берия“ ООД и „Берия-1“ ООД са издадени наказателни постановления на 30 април 2026 г. Всяко е с размер 1222,58 евро.



РИОСВ-Варна е поискала от Община Варна информация за извършения контрол по одобрените ПУСО за трите имота. Според документа общината не е предоставила цялата изискана документация, което е довело до съставяне на акт за установяване на административно нарушение срещу кмета на Община Варна.



При отделна проверка през октомври 2025 година по сигнал за гъст дим и задушлива миризма не е установено разпространение на дим извън площадката. Инспекторите обаче са констатирали локално запрашаване вследствие на работа на тежка строителна техника и камиони при реконструкция и ремонт на сграда в един от имотите.



Към момента на проверките РИОСВ-Варна посочва, че все още липсват документи, които да удостоверят пълните количества отпадъци, образувани при разрушаването на сградния фонд на бившия радиозавод „Черно море“, както и лицата, на които са предадени за последващо третиране.

Редактор "Екип на Петел",

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