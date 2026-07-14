РИОСВ-Варна: Мокрите кърпички запушват канализацията и стигат до морето

Снимка: Пиксабей

Мокрите кърпички, изхвърляни в канализационната мрежа, създават сериозни проблеми както за експлоатацията на съоръженията, така и за чистотата на морската вода. Това коментира за Радио Варна Нина Петрова, главен експерт в дирекция "Контрол на околната среда" към РИОСВ – Варна, във връзка със сигнала за замърсяване в района между Централния и Южния плаж във Варна.

По думите ѝ кърпичките не се разграждат и нарушават нормалната работа на помпи, решетки и други съоръжения в канализационната система. Те често предизвикват запушвания, които водят до преливане на канализацията, подчерта специалистът. Тя апелира гражданите да не изхвърлят мокри кърпички в тоалетните. Вследствие на това се получават запушвания в канализационната мрежа, а при преливания част от отпадъците достигат до морето, допълни Петрова.

Според експерта проблемът се изостря особено в райони като Гръцката махала, където дъждовните води увличат натрупаните в канализацията отпадъци, сред които и мокри кърпички.

От РИОСВ посочват, че дългосрочното решение е изграждането на отделна дъждовна канализация, което би намалило натоварването на съществуващата система. По думите на Нина Петрова канализационната мрежа на Варна е силно натоварена и модернизацията ѝ е необходима за ограничаване на подобни проблеми в бъдеще.

Припомняме, че сигнал за замърсяване с хигиенни материали - мокри кърпички, превръзки и отпадъчни води, беше подаден на 12 юли, неделя. Последва проверка, която установи, че замърсяването е следствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8 срещу 9 юли във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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