РИОСВ-Варна със спешна проверка на авария във Варненското езеро

снимка: Община Варна, архив

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна извърши спешна проверка по сигнал от „ВиК Варна“ ООД за аварийна ситуация в Канално-помпената станция Запад (КПС Запад). Инцидентът е предизвикан от прекъсване на електрозахранването, дължащо се на авария в електропреносната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕАД, информират от екоинспекцията, пише "Морето".

Съвместната проверка бе извършена от експерти на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция Черноморски район и Регионална лаборатория – Варна при Изпълнителната агенция по околна среда. Установено е, че от 7:00 часа на 18 август помпите на станцията са спрели, в резултат на което отпадъчните води аварийно са зауствани във Варненско езеро.

Взети са водни проби от потока отпадъчни води, отклонен към езерото. Резултатите от анализите все още не са постъпили в РИОСВ-Варна. В случай на установени превишения, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Електрозахранването на станцията е възстановено същия ден в 14:40 часа, като заустването на отпадъчни води във Варненско езеро е прекратено, посочват от екоинпекцията.

