РИОСВ проверява водата на плажа във Варна след преливане на колектор

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Екоинспекцията откри следи от преливане на битова канализация

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха спешна проверка за замърсяване в района между Централния и Южния плаж във Варна. Причината за инспекцията са подадени сигнали за плаващи хигиенни материали и изливане на отпадъчни води, съобщават от Българското национално радио.

Следи от отпадъци по крайбрежието

Сигналът е постъпил в неделя сутринта, което е наложило незабавен обход от вълнолома в посока север. При огледа инспекторите са констатирали наличие на мокри кърпички и тоалетна хартия както във водата, така и по самия пясък. Обилните валежи от изминалата седмица са посочени като основна причина за неприятната ситуация.

„В резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор е допуснато преливане на смесени води“, гласят заключенията от проверката.

Експертите са открили и следи от високи води, които категорично потвърждават преливането в посока дъждовния колектор, заустен в Черно море.

Задължителни предписания за водоснабдителното дружество

Битовата канализационна мрежа в района се стопанисва от „ВиК - Варна“. Екоинспекцията е издала категорични предписания към дружеството за незабавно почистване на плажната ивица и отстраняване на натрупаните отпадъци от решетката на преливника. От „РИОСВ - Варна“ уточняват, че към момента на самия оглед не е имало продължаващо изтичане на отпадъчни води в Черно море.

Очакват се лабораторните анализи

За да се гарантира безопасността на плажуващите, по заявка на Басейнова дирекция са взети проби от морската вода. Анализите се извършват от специалисти в Регионалната лаборатория към морската столица. Резултатите за качеството на водата ще бъдат оповестени официално веднага след приключване на всички необходими изпитвания.

Редактор "Екип на Петел",

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