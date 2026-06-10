РИОСВ санкционира фирмата, стопанисваща терена зад "Бутамята"

снимка: Министерство на туризма

егионалната екоинспекция в Бургас ще наложи акт на частната фирма, която ще стопанисва 35 декара терен за каравани, кемпери и палатки зад плаж "Бутамята" в Синеморец.

Причината е, че дружеството е започнало дейности на терена, преди процедурата по съгласуване на обекта с контролните органи да бъде завършена, предава БНР.

Междувременно от община Царево уточниха, че в гористата местност зад плажа няма да има къмпинг, а временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба.

85 каравани и 20 кемпера и палатки ще могат да бъдат разположени в гората зад плаж "Бутамята".

"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров.

"Това място се използваше за незаконен паркинг за автомобилите, които отиваха на плажа, както и за незаконно разполагане на кемпери и палатки. Наредбата - добра или лоша, защото през годините са обсъждани различни варианти - даде възможност от такъв тип имоти да се събират средства, с които поне да се почиства районът", посочи той.

Според Киров процедурата по отдаване под наем на общинската територия за сезонно ползване не е опорочена.

Така той отговори на критиките, че в тръжната процедура са участвали две фирми, зад които стои едно и също лице.

"Спазени са абсолютно всички изисквания на Закона за общинската собственост и на наредбата за разполагане на каравани. Ние не администрираме процеса по подаване на заявленията - кой ги подава, в какво качество и колко са участниците, а работим по процедура, която е ясно разписана. Комисията, която е провела процедурата, счита, че няма никакви нарушения", заяви Киров.

По думите му има ясни изисквания как трябва да изглежда подобен сезонен обект - по отношение на охрана, противопожарна безопасност, събиране на отпадъците и химически тоалетни.

Междувременно акт за нарушение ще получи фирмата, спечелила търга за терена зад плаж "Бутамята".

Директорът на Регионалната екоинспекция Павел Маринов съобщи:

"Представители на фирмата са започнали да подготвят терена, като са извършили изкопи за полагане на електропреносна мрежа и водопровод, както и лека ограда. Всичко това е направено преди РИОСВ да се произнесе със становище доколко това е законосъобразно и по какъв ред следва да бъде извършено."

Редактор "Екип на Петел",

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