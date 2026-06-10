РНК ваксините бележат пробив в лечението на смъртоносния рак

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Агенция "Ройтерс" пише, че терапиите, базирани на същата РНК технология, която позволи бързото създаване на ваксините срещу ковид-19, показват траен ефект при лечението на смъртоносния кожен рак меланом и дават първи обещаващи резултати при рак на панкреаса и мозъка - заболявания, които досега се смятаха почти недостъпни за атака от имунната система.

Обявените пробиви при противораковите ваксини, които са един от най-бързо развиващите се сегменти в онкологичните изследвания, идват на фона на противоречиви сигнали от американските власти относно ползите и безопасността на технологията, пише още "Ройтерс", цитирана от БНР. През този месец на конференцията на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго бяха представени над 130 изследвания, посветени на подобни терапии.

Комбинирана терапия на мощен имунотерапевтичен медикамент и експериментална персонализирана РНК ваксина успява да задържи меланома под контрол в продължение на пет години. Това се определя като важен пробив в опитите за създаване на индивидуални ваксини, които да обучават имунната система да се бори с рака.

Компаниите тестват РНК-базирани терапии в девет мащабни и средноголеми проучвания при рак на белия дроб, бъбреците, пикочния мехур и панкреаса, като още тази година се очакват първи резултати от голямо потвърждаващо изпитване при меланом.

Разработките са в ход въпреки решението на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, ръководено от антиваксъра активист Робърт Ф. Кенеди-младши, да съкрати средства в размер на 500 милиона долара за проекти, свързани с РНК ваксини. Кенеди критикува безопасността и ефективността на тези ваксини и често подчертава страничните им ефекти, пише Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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