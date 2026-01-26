РСМ и България нямат информация за предстоящ протест на македонските превозвачи

Булфото

Граничните власти в Северна Македония и в България нямат информация за подготвян протест на македонски превозвачи заради новата система "Вход-Изход" на ЕС.

Десетки транспортни фирми от Северна Македония са регистрирани в България и евентуална блокада на границата би повлияла негативно върху бизнеса им, казаха превозвачи от Благоевград, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!