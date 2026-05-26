РЗИ – Габрово: Част от пробите на питейната вода в засегнатите от наводненията райони са с отклонения

Част от пробите на питейната вода в засегнатите от наводненията райони са с отклонения по микробиологични и химични показатели. Това съобщават от Областната администрация на Габрово, позовавайки се на информация от Районната здравна инспекция.

На 25 май РЗИ – Габрово извърши пробонабиране от засегнатите от наводненията и лошите метеорологични условия населени места в Габрово и община Севлиево, за съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, по физико-химични и микробиологични показатели като окончателните резултати от анализа на питейните води ще бъдат обявени на 28 май.

Проби са взети от:

Район Габрово:

ЦВ кв. „Бичкиня“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Болтата“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Любово“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Етъра“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Нова махала“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Дядо Дянко“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Лисец“, гр. Габрово

ЦВ кв. „Недевци“, гр. Габрово

Район Севлиево:

ЦВ с. Горна Росица /долен край

ЦВ с. Горна Росица /горен край

ЦВ с. Батошево /долен край

ЦВ с. Батошево /горен край

ЦВ с. Шумата /долен край

ЦВ с. Шумата / горен край

ЦВ м-н „Орхидея“, ул. „Васил Левски“22, гр. Севлиево

ЦВ МБАЛ „д-р Стойчо Христов“ гр. Севлиево /инфекциозно отделение

ЦВ с. Богатово /горен край

ЦВ с. Богатово /център

ЦВ с. Идилево /горен край

ЦВ с. Идилево /долен край

ЦВ с. Добромирка /долен край

ЦВ с. Добромирка /горен край

ЦВ с. Буря /горен край

ЦВ с. Буря /долен край

ЦВ с. Ловни дол / долен край

ЦВ с. Ловни дол / горен край

Частично готовите резултати към 17:00 ч. на 26 май от взетите проби вода за изследване по химични и микробиологични показатели показват, че:

По химичните показатели електропроводимост и pH от всички пунктове на пробонабиране, водата отговаря на изискванията.

Във всички изследвани проби показателя остатъчен хлор е под допустимите норми.

В шест от изследваните проби се установи наличие на манган над допустимите норми, както следва:

с. Горна Росица /горен край

с. Батошево /горен край

с. Шумата /долен край

с. Шумата / горен край

с. Добромирка /горен край

с. Буря /долен край

В дванадесет от изследваните проби се установи, че мътността и цвета на водата са неприемливи:

кв. „Нова махала“, гр. Габрово

кв. „Дядо Дянко“, гр. Габрово

кв. „Лисец“, гр. Габрово

кв. „Недевци“, гр. Габрово

с. Горна Росица /горен край

с. Батошево /горен край

с. Батошево /долен край

с. Шумата /долен край

с. Шумата / горен край

с. Богатово /център

с. Добромирка /горен край

с. Буря /долен край

Установи се наличие на ешерихия коли и колиформи в пробите вода от следните пунктове:

кв. „Бичкиня“, гр. Габрово

с. Батошево /горен край

с. Шумата /долен край

с. Богатово /център

с. Буря /горен край

с. Буря /долен край

Резултатите за наличие на ентерококи, клостридиум перфрингенс и микробно число, ще бъдат отчетени на 28.05.2026 г.

На този етап препоръчваме в населените места с констатирани отклонения в нормите и нестандартни проби, водата от водопроводната мрежа да се използва само за поддържане на хигиената на бита и личната хигиена, уточняват от РЗИ - Габрово.

