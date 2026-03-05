РЗИ - В.Търново: Миризмите от "Кроношпан" повишават здравния риск

кадър: БНТ

Неприятните миризми от завода за преработка на дървесина във Велико Търново са предпоставка за повишаване на здравния риск. Това заявяват от Регионалната здравна инспекция, от която областният управител Валентин Михайлов изиска информация.

Властите не отчитат превишение на нормите на изпусканите във въздуха химични вещества от работата на завода на „Кроношпан“, но неприятните миризми, които лютят и дразнят очите и гърлото и синкавата мъгла, от които се оплакват великотърновци, са носители на здравен риск, посочват от Регионалната здравна инспекция, предаде БНР.

По време на сушенето на дървесните частици и пресоването на плочите през комините на завода във въздуха се отделят газове, които са смес от дървесен прах, летливи органични вещества и вода. Количеството и състава на емисиите варира според вида на лепилата. Летливите органични съединения са интензивно миришещи с характерна миризма на дървесина. Някои от тях може да предизвикатдразнене на кожата или да имат канцерогенно действие.

От РЗИ посочват, че няма нарастване на респираторните заболявания и на случаите на търсене на медицинска помощ в дните, в които има увеличение на граждански сигнали за обгазяване от завода за преработка на дървесина във Велико Търново, но като цяло се отчита влошено здравословно състояние на населението.

