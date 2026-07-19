РЗИ: 47 случая на чревни инфекции във Варненско за седмица

Пекселс

Общо 47 случая на чревни инфекции са регистрирани във Варненска област през периода 10–16 юли. Това показва седмичният бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна.

Случаите са повече в сравнение с предходната седмица, когато са били 40.

По данни на здравната инспекция през отчетния период са регистрирани 40 случая на ентероколити, три случая на колиентерити, един заболял от кампилобактериоза, два случая на салмонелоза и един случай на ротавирусен ентерит, пише "Морето".

От въздушно-капковите инфекции, без грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), са отчетени осем случая на варицела и един случай на бактериален стрептококов менингит.

През периода са регистрирани и 80 случая на остри респираторни заболявания. От РЗИ уточняват, че няма установени усложнения от грип и ОРЗ.

Запазва се броят на хората, потърсили медицинска помощ след ухапване от кърлеж. За седмицата са съобщени 19 такива случая – колкото и през предходния отчетен период. Десет от тях са във Варна, а останалите девет – в другите общини на областта.

В имунизационния кабинет на РЗИ – Варна през отчетния период са имунизирани три лица срещу жълта треска, едно лице срещу COVID-19, едно лице с менингококова ваксина, две лица срещу тетанус и дифтерия, осем лица срещу хепатит и едно лице срещу пневмококови инфекции, посочват още от здравната инспекция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!