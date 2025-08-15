РЗИ: Морските води на варненските плажове са с отлично качество

Булфото

Всички зони за къпане във Варненска област са отлично качество на морските води. Това показват последните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, като последните проби са взети на 11 август.

При изследванията за ешерихия коли и чревни ентерококи всички проби от Централния плаж, Офицерския плаж, Южния плаж и в "Аспарухово" отговарят на нормативните изисквания.

Допълнително, проби от "Аспарухово", Офицерски плаж и минералния басейн в к.к. „Св. св. Константин и Елена“ са изследвани за салмонела и холерни вибриони. Нито един от опасните микроорганизми не е установен, посочват от РЗИ.

Следващото вземане на проби от водите на плажовете във Варна и близките курорти - общо 23 зони за къпане, ще е на 18 август, пише "Морето".

