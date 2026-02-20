РЗИ: Не пийте водата от централното водоснабдяване на Шумен, мътна е

Пиксабей

При проведените днес лабораторни изследвания на проби вода от централното водоснабдяване на Шумен, взети от шест пункта, разположени в различни райони на града, беше установено, че стойностите на показател „мътност“ са над обичайните приемливи за потребителите. Това съобщават на сайта си от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Оттам препоръчват водата в Шумен да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

В пунктовете, от които е взета водата, е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания. Не се констатират други отклонения от здравните норми по изследваните органолептични и физикохимични показатели, уточняват в съобщението си от РЗИ, предаде БТА.

В него се допълва, че всяка промяна в качеството на вода от централното водоснабдяване на Шумен ще бъде публикувана своевременно на сайта на Регионалната здравна инспекция.

КЕВР започва проверка на „ВиК - Шумен“ във връзка със сигнали на граждани за влошено качество на водата в града.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!