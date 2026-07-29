РЗИ: Повечето плажове във Варненско са с отлично качество на водата

Булфото

Повечето зони за къпане във Варненска област са с отлично качество на морските води, но има и такива с добро. Не са установени отклонения, които да налагат забрана за къпане. Това показват последните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, извършен в периода 17-21 юли.



Оценката на качеството на водите за къпане се извършва по показатели „ешерихия коли” и „чревни ентерококи”, пише "Морето".



Показателите за плажа под минералния басейн в "Св. Св. Константин и Елена" са 192 MPN/100cm3 чревни ентерококи и 266 MPN/100cm3 ешерихия коли.



На плаж Аспарухово-център пробите показват леко повишение по един показател - 110 MPN/100cm3 чревни ентерококи



На плажа в местност Фичоза, до хижа "Ветеран", са отчетени 194 MPN/100cm3 чревни ентерококи. На хижа "Черноморец" пробите показват 127 MPN/100cm3 чревни ентерококи. На Паша дере чревните ентерококи са 197 MPN/100cm3. На плаж Романтика в курорта Камчия показателите са 192 MPN/100cm3. На плаж "Чайка" в град Бяла чревните ентерококи са 194 MPN/100cm3, а 77 MPN/100cm3 - ешерихия коли.



На останалите зони за къпане във Варненско показателите са около и под 15 MPN/100cm3 за чревни ентерококи и ешерихия коли.



Следващото вземане на проби от водите на плажовете във Варна и близките курорти ще е на 3 и 4 август.



Продължителността на сезона за къпане във Варненска област е от 1 юни до 30 септември, а на контрол подлежат 23 зони.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!