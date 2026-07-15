РЗИ: В 20 зони за къпане във Варненско водата е с отлично качество, на "Дружба", Офицерски и Южен плаж - добро

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В 20 зони за къпане във Варненска област водата е с отлично качество. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) от извършения мониторинг на водите за къпане в региона в периода от 6 до 10 юли.

Качеството на морската вода на три плажа – Офицерския и Южния във Варна, и „Св. Св. Константин и Елена“ под минерален басейн, е определено като добрe, предаде БТА.

На 19 юни мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района Офицерския плаж във Варна установи завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи. Седмица по-късно морската вода в района на плажа вече беше безопасна за къпане.

От РЗИ допълват, че графикът за мониторинг и резултатите от анализите на водите за къпане са публикувани на сайта на инспекцията.

Редактор "Екип на Петел",

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