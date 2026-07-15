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РЗИ: В 20 зони за къпане във Варненско водата е с отлично качество, на "Дружба", Офицерски и Южен плаж - добро

15.07.2026 / 14:18 2

Булфото

В 20 зони за къпане във Варненска област водата е с отлично качество. Това показват данните на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) от извършения мониторинг на водите за къпане в региона в периода от 6 до 10 юли.

Качеството на морската вода на три плажа – Офицерския и Южния във Варна, и „Св. Св. Константин и Елена“ под минерален басейн, е определено като добрe, предаде БТА.

На 19 юни мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района Офицерския плаж във Варна установи завишени показатели на ешерихия коли и чревни ентерококи. Седмица по-късно морската вода в района на плажа вече беше безопасна за къпане.

От РЗИ допълват, че графикът за мониторинг и резултатите от анализите на водите за къпане са публикувани на сайта на инспекцията.

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Коментари
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MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 231438 | Одобрение: -2092
Е,верваш-не верваш има ли значение? Помниш Ебат'ин от ДПС с колко милиона го хванха,е от това са. Пък на Дружба къде е плажа ,освен на МВРто?
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уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 135121 | Одобрение: 9491
Що ли нещо не им вервам?

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