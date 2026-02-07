РЗИ-Сливен: Водата да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди

Снимка: Пиксабей

От Районната здравна инспекция в Сливен излязоха с предупреждение към жителите на града.

До излизане на окончателните резултати от пробите по отношение на микробиологичните показатели препоръчваме водата да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди, предупреждават оттам.

След предприетите мерки от страна на „ВИК-Сливен“ ООД за отстраняване на причините, довели до влошаване на качеството на водата за питейно-битови цели и за възстановяване на нейното качество, РЗИ-Сливен взе проби от няколко пункта в града.

Установено е, че по показател „цвят“ и по показател „прозрачност“ водата вече съответства на изискванията, обясняват от здравната инспекция. Няма отклонения и в останалите химични показатели.

