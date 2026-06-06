РЗИ-Варна: Водата е негодна за пиене в няколко населени места в областта

Пекселс

Негодна за питейни нужди вода е установена в редица населени места във Варненска област през периода 1–31 май 2026 г., показват данни от мониторинга на Регионалната здравна инспекция – Варна.

Общо са извършени изследвания в 20 населени места, като са анализирани 29 проби от централно водоснабдени системи. При част от тях са отчетени стойности, които не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като в някои случаи водата е определена като негодна за пиене, пише "Морето".

В село Стефан Караджа са отчетени силно завишени микробиологични показатели – колиформи и ешерихия коли по 66 КОЕ/100 мл, както и ентерококи – 31 КОЕ/100 мл, което прави водата негодна за питейни нужди.

В село Добри дол е установено микробно число при 22°C от 156 КОЕ/мл, също над допустимите норми. В с. Аврен са отчетени 208 КОЕ/мл микробно число и повишени нитрати – 76,8 мг/л, което надвишава допустимата граница за безопасност.

Негодна за пиене вода е установена и във ведомствения водоизточник „Пристанище Варна-запад“ в гр. Девня, където са отчетени колиформи – 7 КОЕ/100 мл, както и във водоизточник кариера „Сини вир“ в с. Цонево, където са измерени над 300 КОЕ/мл микробно число, колиформи – 7 КОЕ/100 мл, ешерихия коли – 7 КОЕ/100 мл и ентерококи – 37 КОЕ/100 мл.

При местен водоизточник в с. Горен близнак е отчетено съдържание на нитрати над 100 мг/л и колиформи – 48 КОЕ/100 мл, като водата е категорично определена като негодна за пиене.

От РЗИ – Варна посочват, че са издадени предписания до ВиК оператори и водоснабдителни дружества за засилване на дезинфекцията и учестен мониторинг в засегнатите райони. В някои обекти са предприети допълнителни мерки от операторите.

Здравните власти напомнят, че вода с нитрати над 50 мг/л не се препоръчва за консумация от уязвими групи, включително бременни, кърмачки и малки деца, а информацията за качеството на питейната вода се обновява регулярно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!