РЗИ-Варна решава днес дали да удължи срока на грипната епидемия в областта

Комисията за борба с острите респираторни заболявания в Регионалната здравна инспекция във Варна ще заседава днес. Целта е да бъдат обобщени данните и направена оценка на ситуацията по отношение разпространението на грип и остри респираторни заболявания за област Варна. Началото е в 14 часа, предаде БНР.

Припомняме, че учениците във Варна и региона преминаха към дистанционно обучение заради обявена грипна епидемия в областта. Онлайн занятията се провеждат до 20 януари (включително), докогато са в сила и противоепидемични мерки. В здравните заведения се задейства планът за действие в епидемична ситуация, който включва прекратяване на свижданията, а плановите операции се организират по преценка на ръководствата им.

Детските ясли и градини работят, но при строг филтър.

От днес до 25 януари (включително) мерки срещу грипа се въвеждат и в област Добрич.

