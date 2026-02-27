РЗИ-Варна временно затвори плувен басейн „Делфини“

Снимка: Община Варна

Плувен басейн „Делфини“ ще бъде временно затворен от 28 февруари, съобщиха от общинското предприятие „Спорт – Варна“.

Причината е издадено Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от Регионалната здраве инспекция във Варна.

В първия работен днес след уикенда - 2 март, ОП „Спорт - Варна“ ще предостави проби от водата за лабораторно изследване на микробиологични показатели, след което предстои решение на РЗИ - Варна за отваряне на ПБ „Делфини“, посочват още от общинското предприятие.

