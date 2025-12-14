РЗИ алармира за вода с нитрати над нормата във Варненско

Пиксабей

В аксаковското село Доброглед питейната вода съдържа нитрати над допустимите стойности, показват последните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна за периода 1–12 декември.

Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л. Освен това се наблюдават значителни колебания в мътността на водата.

През периода са извършени изследвания на питейната вода в седем населени места от областта, сред които Варна, Бозвелийско, Разделна, Градинарово, Вълчи дол и Любен Каравелово. Общо са взети 10 проби при потребителите от централно водоснабдени населени места и 1 проба от обществена минерална чешма до „Багра” във варненския кв. "Аспарухово". Само пробата от Доброглед не отговаря на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

РЗИ-Варна предупреждава, че вода с нитрати над 50 мг/л не бива да се използва за пиене и приготвяне на храна от уязвими групи – бременни жени, кърмачки, кърмачета и хора с заболявания на храносмилателната система или панкреаса.

Кметът на община Аксаково следва да уведоми по подходящ начин населението и общопрактикуващите лекари. РЗИ-Варна е издала предписание до ръководителя на водоснабдителното дружество за предприемане на действия и провеждане на учестен мониторинг, докато стойностите на показателя „мътност“ в Доброглед се нормализират, пише "Морето".

