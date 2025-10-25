РЗИ предупреждава: Водата в "Елените" не е годна за консумация

снимка Булфото

Водата във ваканционно селище "Елените" не отговаря на изискванията за качество и е негодна за консумация. Това показват последните проби на РЗИ-Бургас, взети на 22 октомври, съобщава БНТ.

Според резултатите във водата има колиформени бактерии и ентерококи, които са над нормата. Освен това вкусът на водата е неприемлив.

РЗИ-Бургас подчертава, че водата не бива да се използва за пиене и приготвяне на храна. Тя е годна само за битови нужди.

Регионалната екоинспекция ще вземе нови проби на 27 октомври.

Водата в "Елените" е негодна за консумация след потопа, залял ваканционното селище в началото на октомври. За жителите е осигурена бутилирана вода от Държавния резерв.

