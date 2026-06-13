РЗИ провери годна ли е морската вода във Варна за къпане

Снимка: Petel.bg

РЗИ-Варна провери годни ли е водата край морския град за къпане.

През периода 26.05.2026 г. – 27.05.2026 г. ЛИК при РЗИ-Варна извърши мониторинг на водите за къпане в 23 зони за къпане във Варненска област по показатели: "ешерихия коли" и "чревни ентерококи".

Получените еднократни резултати показват отлично качество на водите за къпане във всички зони за къпане, с изключение на Зона за къпане "гр. Варна – Офицерски плаж", където резултатите се определят като добри, посочва Фокус.

"Обръщаме Ви внимание, че съгласно изискванията на Наредба №5 за управление на качеството на водите за къпане, обн. в ДВ бр.53/2008 г., изм. в ДВ бр.5/2013 г. оценка на качеството на водите за къпане в зоните за къпане се извършва въз основа на база данни от 4 годишен период", казват от РЗИ.

Редактор "Екип на Петел",

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