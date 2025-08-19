РЗИ ще следи за имунизациите на децата, глоби за тези без ваксини

Пиксабей

Нова електронна система на Здравното министерство ще помага за планирането на ваксините. А имунизационният статус на децата ще е достъпен онлайн за детски заведения и училища.

По изчисления на здравното министерство в електронната система ще бъдат обхванати поне 750 хиляди българи - както деца, така и възрастни - новородени, деца на 1, 2, 6, 7, 12 и 17 години, след това на 25, 35, 45 и така нататък през 10 години.

По данни на здравното министерство имунизационния обхват на малките деца у нас е около 94%.

А пациентите, които изрично отказват ваксинация, е под 1%, предаде бТВ.

Регионалните здравни инспекции ще имат достъп до тази информация в реално време.

Ще издирват пациентите и ще налагат глоби при повторен отказ.

„Личната здравно-профилактична карта в най-скоро време и тя ще стане електронна. Съответно учебните заведения ще виждат на място кое детенце не му е извършено за тази година годишния профилактичен преглед и ще го изпращат при личните лекари, за да бъде завършен“, обясни д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.

