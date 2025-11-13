РЗИ влезе в дома за възрастни в Поморие

Снимка: Пиксабей

Регионалната здравна инспекция в Бургас започна днес проверки в дома за възрастни хора в Поморие. Контролните действия са свързани с изпълнението на дадени предписания и спазването на хигиенните изисквания, както и с условията за хранене и здравното обслужване на домуващите, каза заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова, цитирана от БТА.

По думите на д-р Кофинова все още няма точна информация за броя на домуващите там. "В здравната институция има дадени предписания и колегите проверяват дали се изпълняват препоръките", уточни тя. "Не знам колко време ще продължи проверката в Поморие, защото, доколкото разбирам, ситуацията е трудна – както и в предишни случаи", коментира заместник-директорът на инспекцията.

Тя допълни, че „Хоспис Миладиноски“ в Черноморец, чийто лиценз е бил отнет още през лятото, също остава под наблюдение на здравните власти.

"Оказва се, че в момента има нова процедура – друга фирма е започнала да прави хоспис. Ще извършим проверки, за да се установи дали там има настанени хора. При последното посещение всички врати в обекта бяха заключени", заяви още д-р Кофинова.

От РЗИ-Бургас посочиха, че при необходимост ще потърсят съдействие от полицията и прокуратурата, за да могат да извършат пълна проверка на място.

Вчера по време на протест пред сградата на РЗИ - Бургас бивши служители на хосписа в Черноморец разказаха пред журналисти за нарушения в грижата за възрастните хора, настанени в социалното заведение.

