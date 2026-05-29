РЗИ взима повторно проби на водата от всички населени места в община Севлиево

Снимка: Община Севлиево

РЗИ взима повторно проби днес от всички населени места в община Севлиево. Това съобщават от местната общинска администрация във фейсбук.

След като от 25 до 28 май беше извършено пробовземане на питейна вода от водопроводната мрежа в засегнатите от наводненията населени места в община Севлиево, днес РЗИ съобщи окончателните резултати, съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във всички изследвани 26 проби не се установява наличие на Клостридиум перфрингенс, но лабораторният анализ отчита наличие на микробиологично замърсяване (ешерихия коли, колиформи, ентерококи и/или повишено микробно число) на ул. “Васил Левски” №22 м град Севлиево, както и в селата: Богатово (център), Буря (горен край и долен край), Батошево (горен край), Шумата (горен край и долен край) и Добромирка (горен край и долен край).

Във всички изследвани проби се отчита стойност на остатъчния хлор под допустимата, добавят още от Община Севлиево. Наднормено съдържание на манган има в селата: Горна Росица (горен край), Батошево (горен край), Шумата (горен и долен край), Добромирка (горен край) и Буря (долен край).

Поради постъпване на повърхностни води, показателите за мътност и цвят са дефинирани като неприемливи за потребителите в селата Богатово (център), Добромирка (горен край) - само по показател мътност, Батошево (долен край) - само по показател мътност и Горна Росица (горен край), с. Батошево (горен край), с. Шумата (горен и долен край) и с. Буря (долен край) - по показатели мътност и цвят).

РЗИ Габрово обръща внимание на населението от засегнатите райони с констатирани микробиологични отклонения и неприемливи физико-химични показатели да не използва водата от водопроводната мрежа за питейни цели и приготвяне на храна.

"Предстои извършване на учестен последващ контрол и пробонабиране до възстановяване на качествата на питейната вода, за което населението ще бъде своевременно информирано. Резултатите от взетите днес проби ще бъдат обявени в понеделник", каза директорът на РЗИ - Габрово д-р Пенчоков.

Редактор "Екип на Петел",

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

