Работата му дотежа, сънят го преследва

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещият на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев направи искрено и малко тъжно признание в ефир. По време на сутрешната раздумка с колегите, той разкри, че често заспива в театъра или киното, когато ги посещава.

„Много обичам да посещавам културни събития, но когато театърът продължи повече от час и четиридесет, два чеса, просто вътре е топло и комфортно и ми се доспива, не защото не ми е интересно”, обясни водещият.

Режимът на сутрешните блокове е много суров, така че е естествено на Йочев постоянно да му се спи. Догодина през март той ще отбележи 5 години, откакто е на тази важна позиция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!