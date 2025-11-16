Работеше по 10 часа в колцентър, но спечели 100 хиляди лева от Биг брадър

Кадър Фб

Давид грабна 100-те хиляди лева от Биг Брадър снощи.

Историята на Давид и Анастасия звучи като модерна приказка за любов и втори шанс. Двамата се запознават онлайн, когато той още живее в чужбина. Първоначално връзката им е кратка и приключва заради разстоянието, но сърцето на Давид не издържа – осъзнава, че е истински влюбен и решава да се върне в България, за да бъде с жената, която смята за своята единствена, пише edna.bg

Младият българо-германец не крие, че иска да остарее до Анастасия и че изневярата никога няма да има място в отношенията им. Дори при влизането си в „Биг Брадър“ той заявява, че няма как да се изкуши от друга, защото в живота му има само една жена. Анастасия също споделя мечтите му – обещала му е, че ще се омъжи за него след края на шоуто.

Давид живее в момента в софийското село Владая заедно с баба си, която страда от диабет. С огромна обич и търпение той приготвя специален хляб със закваска, наречена от него Лили, за да й помогне в ежедневието. Именно оттук идва и страстта му към печивата. Младежът мечтае един ден да отвори собствена пекарна в София, където той да се грижи за хляба и тестените изделия, а Анастасия – за организацията и касата.

Преди да намери пътя си в кухнята, Давид е пробвал различни посоки – работил е в колцентър със смазващи 10-часови смени и е учил право, като известно време е стажувал в адвокатска кантора. В крайна сметка обаче любовта и семейството, съчетани с откритото му призвание в хлебарството, се оказват неговият истински двигател за бъдещето.

И ако мечтите му се сбъднат, пекарната на Давид и Анастасия ще бъде не просто място за вкусен хляб, а символ на любовта и споделените планове за общ живот.

