Работещите пенсионери имат право на обезщетение от НОИ

Пиксабей

Интересен казус повдига работещ пенсионер в социалната мрежа:

"Работещ пенсионер съм и съм на трудов договор. Имам ли право на болничен? Благодаря!"

В коментарите веднага получава отговор:

Да, имате право на болничен. Ето как стоят нещата според българското законодателство:

Право на болничен (парично обезщетение за временна неработоспособност).

Ако сте пенсионер, който работи по трудов договор, и за вас се внасят осигуровки за общо заболяване и майчинство, тогава имате право на болничен и парично обезщетение.

Кога работещ пенсионер не може да получи обезщетение

Дори и да се осигурява за „Общо заболяване и майчинство“, пенсионерът няма право на парично обезщетение от НОИ, ако няма най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено лице.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!