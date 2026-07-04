Работещите в "Градски транспорт" – Варна готвят протест

снимка: Фейсбук, "Градски транспорт" - Варна

Работещите в „Градски транспорт“ – Варна заявиха готовност за протестни действия заради липсата на споразумение с ръководството по основните им искания и неподписания нов Колективен трудов договор. Това съобщиха от Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към КНСБ.

От организацията посочват, че след поредица от срещи и преговори не е постигнато съгласие по исканията на служителите, което е довело до нарастващо напрежение в дружеството, пише "Морето".

На проведените общи събрания близо 200 работещи единодушно са заявили готовност да започнат протестни действия. Сред основните им искания са увеличение на работните заплати с 200 евро, по-високи средства за храна, увеличение на доплащането за нощен труд, подобряване на социалните придобивки и условията на труд, както и подписване на нов Колективен трудов договор.

Председателят на ФТС към КНСБ инж. Александър Шопов и председателят на синдикалната организация Павлина Николова са информирали работниците, че вече са събрани над 40% от необходимите подписи за започване на ефективни стачни действия.

От Федерацията на транспортните синдикати заявяват, че остават отворени за диалог и са готови на среща с кмета на Варна, с когото през годините е изградено добро социално партньорство и конструктивна комуникация. Според организацията чрез диалог могат да бъдат намерени решения в интерес както на работещите, така и на гражданите на Варна.

В същото време от ФТС посочват, че транспортните работници не могат повече да чакат приемането на общинския бюджет. По думите им в държавния бюджет не са предвидени допълнителни средства за обществения градски транспорт във Варна, което ограничава възможностите за подобряване на възнагражденията и условията на труд. Затова синдикатът настоява всички отговорни институции да предприемат незабавни действия.

В следващите дни синдикалните организации на ФТС–КНСБ и ФТР „Подкрепа“ ще определят дата за протестните действия. Ако дотогава не бъде постигнато споразумение и не бъдат предприети реални стъпки за удовлетворяване на исканията на работещите, съществува реална възможност протестът да доведе до сериозни смущения в обслужването на обществения транспорт, като Варна временно да остане без градски транспорт.

Редактор "Екип на Петел",

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