Работи се по няколко версии за стрелбата в Морската градина във Варна

Мъж е бил прострелян с пневматично оръжие в Морската градина във Варна. Инцидентът е станал вчера малко преди 19:00 ч. в района на обсерваторията. Мъжът е бил уцелен в коляното и е бил откаран в болница за операция по спешност.

Потърпевшият разказва, че по това време алеята е била изключително оживена. Той е забелязал маскирана група от хора на тротинетки, които са минали покрай него. Все още няма яснота дали изстрелът е бил произведен от някой от тях. Полицията вече работи по случая и издирва извършителя.

„Има няколко работни версии на този етап. Може би най-вероятната версия наистина е да е въздушно оръжие. За зрителите може би ще е интересно, че въздушното оръжие до 24 джаула не подлежи на регистрация”, обясни главен инспектор Иван Димитров, началник „Охранителна полиция” в 1 РУ – Варна.

„Започнато е досъдебно производство под надзора на Варненска Районна прокуратура. Колегите работят усърдно. Търсят свидетели, очевидци. Видеозаписи от района на произшествието. Назначени са експертизи на изваденото метално тяло от коляното на господина”, обясни още инспектор Димитров, съобщи Нова тв.

