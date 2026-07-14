Работна група обсъжда общинска фирма да се ангажира с чистотата на Варна

Снимка: ОбС-Варна

Обсъжда се общинска фирма да бъде ангажирана със сметосъбирането във Варна. Работи се по предлагането на механизъм за реакция при аварийни ситуации, а внимателен преглед на действащите договори показва, че при неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя кметът може да има тези правомощия, отнемайки част от обслужваната зона. Това обясни за Радио Варна председателят на Общинския съвет Христо Димитров.

Една от основните цели на създадената с решение на Общинския съвет работна група е да предложи механизъм за реакция при аварийни ситуации, свързани със сметосъбирането, допълни Димитров. Все още предстои да бъде решено дали дружеството да бъде подчинено на кмета или на Общинския съвет.

Инвестицията за поемане на цялата дейност по сметосъбиране е значителна, но ако общинската структура обслужва само част от дейността – например 20–30% от обхвата – необходимите средства биха били значително по-постижими, допълни Димитров. "Бих подкрепил идеята за общинска фирма. Работната група е създадена именно за да разработи такова предложение. След като бъде готово, то ще бъде внесено в Общинския съвет, а с общо гласуване ще се вземе окончателното решение какъв да бъде статутът на дружеството и на кого да бъде подчинено“, заяви Димитров.

Той коментира и темата за планирано застрояване в квартал "Чайка" и недоволството на местни жители срещу инвестиционно намерение за терен между блоковете 34 и 36. Името на председателя на Варненския общински съвет Христо Димитров беше намесено в качеството му като предприемач, тъй като надписи на платна на строежа сочат името на фирмата, на която той е мажоритарен собственик. "Там ще се строи жилищна сграда, няма как да сключим договор за изпълнение и още повече - да поставим ограда, ако документите не са изрядни", поясни Христо Димитров. По думите му, важен е законът - важни са и правата върху собствеността.

Редактор "Екип на Петел",

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