Работна група ще изготви предложения за алтернативни решения за благоустрояването и чистотата във Варна

Снимка: ОбС - Варна

Работна група, която да изготви предложения за алтернативни решения за благоустрояването, поддържането на чистотата и управлението на зелените площи във Варна, създаде Общинският съвет по време на редовното си заседание. Решението беше взето след дебати, посветени на сметосъбирането в града.

Начело на работната група ще бъде председателят на Общинския съвет Христо Димитров. В състава ѝ влизат общинските съветници Стоян Петков, Кристиана Стоянова, Николай Костадинов, Станислав Георгиев, Юлиян Минчев и Павел Раличков, съобщават от пресцентъра на ОбС.

Задачата на групата ще бъде да разработи и предложи решения за по-чиста среда. Сред основните ѝ ангажименти са анализ на текущото състояние, разработване на варианти за оптимизиране на дейностите по почистване и поддръжка, подобряване облика на зелените площи, намаляване на разходите чрез по-ефективни организационни и технически решения.

Работната група е създадена със срок на действие от един месец. След приключване на работата си тя трябва да представи доклад с препоръки и предложения за бъдещата организация на дейностите по чистотата и благоустрояването във Варна.

Преди гласуването на решението общинските съветници изслушаха кмета Благомир Коцев по темата за сметосъбирането. Повод за дискусията е изтичането на 5 юли на действащия договор за сметосъбиране и сметоизвозване, докато процедурата за избор на нов изпълнител все още не е приключила.

Кметът увери, че Варна няма да остане без сметоизвозване и сметосъбиране след 5 юли. По думите му Общината разполага с план Б. „Готови сме с варианти, които да гарантират непрекъсваемостта на услугата“, заяви Коцев. Единият предвижда удължаване на действащия договор, а вторият – възлагане на дейността на изпълнител до приключването на обществената поръчка.

Съветниците настояха да получат гаранции, че няма да се стигне до нова криза с отпадъците, както и кой ще носи отговорност при евентуални проблеми. „Гарантирате ли пред всички варненци, че след 5 юли няма да има криза с боклука? И ако все пак се стигне до такава, готов ли сте да понесете политическата отговорност?“, попита общински съветник.

Членовете на ОбС поставиха редица въпроси към кмета за причините обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване да не бъде приключена преди изтичането на действащия договор. След кризата със сметосъбирането през миналата година администрацията обеща новата процедура да бъде проведена навреме, припомниха те. Според част от съветниците още преди месеци е било ясно, че обществена поръчка за 78 млн. евро вероятно ще бъде обжалвана и общината е трябвало да предвиди подобен сценарий.

Такса смет беше увеличена с над 50%, като мотивът беше именно осигуряване на по-качествено сметосъбиране и сметоизвозване. Съветници подчертаха, че още при приемането на по-високата такса изрично е било записано, че допълнително събраните средства ще бъдат насочени към подобряване на дейностите по чистотата. Те настояха да получат уверение, че този ангажимент ще бъде изпълнен.

Редактор "Екип на Петел",

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