Работна група в ЕП се заема с "правителствени злоупотреби срещу върховенството на закона в България"

Групата на либералите в Европейския парламент "Обнови Европа" създаде работна група за проучване на правителствените злоупотреби срещу върховенството на закона в България. Като причина се посочват "тревожни сигнали за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа".

Решението е прието от Бюрото на групата на фона на нарастващата загриженост след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли. Този случай според евролибералите е "символ на ерозията на съдебната независимост в България“.

Новината идва в деня, в който по искане на "Обнови Европа" евродепутатите в Страсбург ще дебатират върховенството на закона у нас заради ареста на Коцев, предаде БНР.

Работната група за България ще се състои от петима евродепутати. Тя ще проведе мисия за събиране на факти на място в София и Варна, като ще се срещне с представители на институциите, магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. За тази дейност групата ще разполага с бюджет от 22 000 евро.

Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май 2026 г. Планирано е това да се случи преди огласяването на годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в страните членки, което обикновено става през юли.

От групата на либералите призовават отново Европейската комисия незабавно да предприеме действия за спиране на плащанията от ЕС, свързани със съдебната реформа, докато България не докаже истинска независимост на институциите и не засили отчетността на прокуратурата чрез реално разделение на властите.

