Работната сила в България през 2030 година ще бъде на 50-60 години

Средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50 – 60 години, ако темповете на застаряване на населението се запазят. Това се казва в становище на тема „Мерки за управление на възрастовите различия на работното място в контекста на конкурентоспособността на предприятията в България“, които прие Икономическият и социален съвет.



В него се подчертава нарастващата необходимост от активни политики за управление на поколенията в организациите. ИСС отчита, че демографските процеси вече чувствително променят възрастовата структура на работната сила у нас.



„Днес на работното място се срещат представители на пет поколения, които имат съществени различия в светоглед, ценности и отношение към труда и технологиите“, се казва в документа. Съветът предупреждава за зачестяващи прояви на предубеждения и нетолерантност към възрастта, които водят до отчуждение, демотивация, понижена екипна ефективност и текучество.



В становището се акцентира върху необходимостта институциите, работодателите и социалните партньори да работят целенасочено за изграждане на толерантна и съпричастна работна среда. Възрастовото разслоение, застаряването на работната сила, задълбочаващата се социална дистанция и различия между поколенията изискват нов подход и адекватни на съвременната реалност решения и политики в управлението на хора.





„Налице е недостатъчна информираност и неадекватно възприятие и разбиране на възрастовото многообразие. Липсата на толерантност, предразсъдъците и погрешните възгледи за способностите на хората в различна възраст са вплетени в общественото съзнание и се отразяват върху взаимоотношенията на работното място“, подчертава ИСС.



Съветът настоява за незабавни действия за ратифициране на Конвенция №190 на МОТ, която въвежда ясни дефиниции и механизми за защита от насилие, тормоз и дискриминация. Документът подчертава, че предпочитането на едно поколение пред друго е дискриминационна практика, която не води до устойчиви резултати.

Международният опит доказва, че организациите, които управляват многообразието постигат по-висока рентабилност, по-добра ангажираност и успешно привличат таланти.



ИСС обръща внимание на тревожни тенденции в заетостта и активността на населението, според които населението в трудоспособна възраст е намаляло с 19,1% за периода 2011–2021 г. Темпът на нарастване на медианата възраст на работната сила в България също е от най-високите в ЕС. За периода 2010 – 2024 г. тя се е увеличила с над 4 пункта – от 41,5% на 45,7. Ако тези темпове на нарастване се запазят, към 2050 г., средната възраст на работната сила в България ще бъде около 50 – 60 години. Икономически неактивните лица в трудоспособна възраст (15–64 г.), които не учат и не работят, са над 600 000 – огромен неизползван резерв за пазара на труда.

