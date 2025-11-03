Работник е с опасност за живота след инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"

Булфото

Работник в цех на ТЕЦ "Бобов дол" на 41 години е пострадал при трудова злополука, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Мъжът е бил настанен в дупнишка болница с множество травми и опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление - Бобов дол и е уведомена прокуратурата.

От полицията казаха, че мъжът е бил затиснат от гумена лента, в резултат на което е със счупени ребра и таз, предаде БТА.

Инцидентът е станал в петък сутринта, около 9:00 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!