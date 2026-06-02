Работник е със счупени ребра след падане от покрив в ТЕЦ "Бобов дол"

Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“ вчера, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

Мъж на 42 години е паднал от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел. Мъжът е с три счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение, посочват от пресцентъра.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена е прокуратурата, предаде БТА.

