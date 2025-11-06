Работник на ВиК загина при срутване на ров в Лясковец
Работник на ВиК е загинал при срутване на ров по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново.
Върху мъжа са се срутили инертни материали, загинал е на място.
Инцидентът е станал около 15 ч. днес, съобщи пред bTV кметът на община Лясковец Васил Христов.
От МВР също потвърдиха случая и съобщиха, че е образувано следствено дело.
На място се извършва оглед. Починалият мъж е на около 60 години от Лясковец.
Проверка ще извърши и Главна инспекция по труда (ГИТ).
