Работник падна от 3 метра при ремонт на лифта в Боровец

Булфото

Служител на концесионера на курорта Боровец е паднал при обслужване на кабинка към въжената линия, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 10 ч. на 12 май. Мъжът паднал от около три метра височина.

Транспортиран е в болница с фрактура на китка, без опасност за живота, предава "Дарик".

По случая се води разследване.

