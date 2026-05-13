Работник падна от 3 метра при ремонт на лифта в Боровец
13.05.2026 / 11:06 0
Булфото
Служител на концесионера на курорта Боровец е паднал при обслужване на кабинка към въжената линия, съобщиха от полицията.
Инцидентът станал около 10 ч. на 12 май. Мъжът паднал от около три метра височина.
Транспортиран е в болница с фрактура на китка, без опасност за живота, предава "Дарик".
По случая се води разследване.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!