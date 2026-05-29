Работник падна от петия етаж на сграда в Сливен

Трудова злополука в Сливен. Мъж падна от петия етаж на жилищна сграда в града. Той е строителен работник и участвал в санирането на сградата. Пострадалият е откаран в многопрофилната болница в Сливен с множество травми. Той е с опасност за живота и е настанен в интензивното отделение, научи NOVA.

Сигнал за инцидента е постъпил в 14.30 ч. днес в полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

