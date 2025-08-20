Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал"

снимка Булфото

Работник пострада сериозно при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Предстои оглед на местопроизшествието.

Само преди седмици при авария на машина оръжейницата загина мъж на 42 години, който получи наранявания по главата и почина в линейката на път за болницата, предаде БГНЕС.

