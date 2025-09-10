Работник пострада тежко при злополука на строеж във Велико Търново

Снимка: Булфото

Работник е в тежко състояние с опасност за живота в областната болница във Велико Търново след трудова злополука на строеж.

Инцидентът е станал на новострояща се жилищна сграда във великотърновския квартал "Картала", предава БНР.

"Пострадалият е на 62 години. Има трудов договор. Няма преки свидетели на инцидента. В момента извършваме проверка. Образувано е досъдебно производство. Предстои да изясним фактите и обстоятелствата“, зави Розалина Стефанова, директор на Инспекцията по труда във Велико Търново.

Работникът е свалял кофраж и е пропаднал в необезопасен отвор, който е бил предназначен за стълбище на сградата. Състоянието на пострадалия е критично.

Това е четвъртата тежка трудова злополука в региона за годината.

