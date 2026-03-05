Работник загина, блъснат от камион в Ботевград

Булфото

Мъж на 58 години от Ботевград е загинал, след като е блъснат от товарен автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидент с пешеходец в двора на фирма в индустриалната зона на града е получен в 8:15 часа в Районното управление. На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е ударил работник на фирмата. Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката на път за столична болница.

По случая е образувано следствено дело, предаде БТА.

