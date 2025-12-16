Работник загина при инцидент на строителен обект в Стара Загора

Пиксабей

Работник е починал след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора. Инцидентът е станал около 12:00 часа днес на строителна площадка в града, предаде БГНЕС.

По първоначална информация на обекта имало няколко работници, когато внезапно свличане на земна маса затрупало един от тях. Колегите му успели да го извадят преди пристигането на спасителните екипи. Пострадалият бил транспортиран от Спешна помощ до болница в критично състояние, но въпреки усилията на лекарите починал.

Компетентните органи са започнали разследване на мястото на инцидента. Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините, довели до фаталния край, както и дали са били спазени всички изискуеми норми за безопасност на труда при извършване на строително-монтажни работи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!