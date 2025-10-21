Работник загина при трудова злополука в Русе

пиксабей

Окръжна прокуратура – Русе ръководи разследване за смъртта на мъж при трудова злополука в крайдунавския град. Това съобщи окръжният прокурор Радослав Градев.

Той добави, че става въпрос за 39-годишен мъж, който е починал на 17 октомври, петък.

По първоначална информация той не е имал сключен трудов договор за работа на обекта, на който е се е случил инцидента. Има образувано досъдебно производство. Извършени са неотложни следствени действия. Назначена е експертиза. Тепърва се уточняват подробности за случая, каза още Градев, цитиран от БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!